“Addio guerriero” È morto a 35 anni Luca Bernardi | paladino della lotta alla distrofia muscolare

(Di domenica 11 luglio 2021) Se n’è andato a 35, il. Si batteva per garantire assistenza e energia elettrica gratis a chi come lui era costrettoventilazione forzata. Se n’è andato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi dov’era ricoverato da una settimana. “non si è accontentato di rimanere a guardare, ma ha voluto essere sempre protagonistapropria vita”. Così Catia Giaconi, docente Unimc lo ricorda. Per...

Advertising

Cobbrah1 : RT @romatoday: Addio guerriero, è morto Luca Bernardi: paladino dei diritti dei disabili - PietroLibardo72 : RT @romatoday: Addio guerriero, è morto Luca Bernardi: paladino dei diritti dei disabili - aleLand03 : RT @wandafischetti2: Addio guerriero, è morto Luca Bernardi: paladino dei diritti dei disabili - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: Addio guerriero, è morto Luca Bernardi: paladino dei diritti dei disabili - Valter14032653 : RT @wandafischetti2: Addio guerriero, è morto Luca Bernardi: paladino dei diritti dei disabili -

Ultime Notizie dalla rete : Addio guerriero

Today.it

Un libro e una rete di comitati da lui fondata per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dei disabili, a partire dal supporto all'assistenza domiciliare. Il sindaco di Jesi: 'Grazie per la ...Giosuè appare sulla scena come ilche combatte contro uno dei nemici più spietati di ... A questo Padre si affida Gesù, durante la sua cena d'coi discepoli, chiedendogli di essere ...Due paesi di altrettante province sono in lutto per la morte di una giovane donna, con l'eco doloroso dell'addio a Nicole Rossi, agente di polizia locale ...Un libro e una rete di comitati da lui fondata per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dei disabili, a partire dal supporto all'assistenza domiciliare. Il sindaco di Jesi: "Grazie per la tu ...