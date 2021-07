A Milano gli anarchici protestano contro le forze dell’ordine (Di domenica 11 luglio 2021) Sono un centinaio gli esponenti di diverse realtà anarchiche milanesi che hanno promosso una manifestazione per protestare contro le violenze delle forze dell’ordine in particolare dopo l’indagine suoi pestaggi accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ma non solo. Hanno infatti anche elencato una serie di episodi accaduti di recente a Milano con intervento di Polizia e carabinieri per disperdere assembramenti notturni. Tra le richieste anche il codice identificativo per le forze di Polizia come e’ in vigore in numerosi Paesi europei . Dopo il presidio alcuni dei manifestanti hanno deciso di fare ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 11 luglio 2021) Sono un centinaio gli esponenti di diverse realtà anarchiche milanesi che hanno promosso una manifestazione per protestarele violenze dellein particolare dopo l’indagine suoi pestaggi accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ma non solo. Hanno infatti anche elencato una serie di episodi accaduti di recente acon intervento di Polizia e carabinieri per disperdere assembramenti notturni. Tra le richieste anche il codice identificativo per ledi Polizia come e’ in vigore in numerosi Paesi europei . Dopo il presidio alcuni dei manifestanti hanno deciso di fare ...

