A Jesi tutti tifano per il loro Mancini | attesa per la finale Italia - Inghilterra

"Siamocon Roberto e ovviamente con l'Italia. Mancini sa che la sua citta' gli e' da sempre accanto e ... A dirlo all'ANSA e' il sindaco di, Massimo Bacci, la citta' che ha dato i natali al ...'Stiamo vivendo questa domenica come- racconta la donna in quel di(Ancona) - . Stasera la partita io e mio marito la guardiamo a casa da soli'. 'Se per cena preparo un piatto speciale? ...'Siamo tutti con Roberto e ovviamente con l'Italia. Mancini sa che la sua citta' gli e' da sempre accanto e speriamo che stasera coroni un sogno, ...C'è grande attesa a Jesi, la città del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, per la finale di stasera tra Italia e Inghilterra. (ANSA) ...