90 opere d' arte raccontano l' evoluzione del linguaggio espressivo dei due artisti del secolo scorso

"La famiglia degli acrobati" di Arturo Martini (1936-37). Verbania A mano libera arte: Carrà e Martini. Mito, visione, invenzione. L'opera grafica indaga il lavoro di due importanti artisti del secolo scorso: 90 opere (a destra, La famiglia degli acrobati, 1936, di Arturo Martini) per raccontare la capacità di rielaborare continuamente i propri linguaggi espressivi, con intelligenza e originalità.INFO: Verbania, Museo del Paesaggio, fino al 3 ottobre.museodelpaesaggio.it

