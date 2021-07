39 anni dal Mundial: cosa fanno oggi gli eroi dell’82 (Di domenica 11 luglio 2021) L’11 luglio è una data che rimarrà, comunque, nella storia del calcio italiano. La sfida di stasera tra Italia e Inghilterra sarà infatti la seconda finale che gli azzurri giocano in questa data: la prima è stata disputata 39 anni fa e ha portato la squadra di Bearzot sul tetto del Mondo. La finale del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 11 luglio 2021) L’11 luglio è una data che rimarrà, comunque, nella storia del calcio italiano. La sfida di stasera tra Italia e Inghilterra sarà infatti la seconda finale che gli azzurri giocano in questa data: la prima è stata disputata 39fa e ha portato la squadra di Bearzot sul tetto del Mondo. La finale del L'articolo

Advertising

Internazionale : Genova 2001 è il nuovo numero di Internazionale extra. A vent’anni dal G8 cronache, foto e reportage dalla stampa e… - amnestyitalia : Sono passati 20 anni dal G8 di Genova e le violazioni dei diritti umani commesse in quei giorni sono rimaste impuni… - rubio_chef : I sionisti occupano la Palestina da 73 anni mentendo su qualsiasi cosa dal 1877: #obblighiamoli a restituire i terr… - aspettaaspetta : RT @fdragoni: 'Si sa dal primo anno di medicina e lo dicono e ripetono tantissimi esperti. Non si vaccina mai durante un'epidemia influenza… - anuskatriches : RT @fdragoni: 'Si sa dal primo anno di medicina e lo dicono e ripetono tantissimi esperti. Non si vaccina mai durante un'epidemia influenza… -