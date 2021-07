Wimbledon 2021: “Vincere il 20° Slam è il motivo per cui sono qui, sarà una battaglia con Matteo Berrettini” (Di sabato 10 luglio 2021) E’ il caso di dirlo: la storia attende Novak Djokovic e Matteo Berrettini nella Finale di Wimbledon di domani. L’azzurro va a caccia del mai visto e sentito entro i confini italici, mentre il serbo ha l’obiettivo di eguagliare il record dei rivali Roger Federer e Rafael Nadal di 20 Slam. E’ stato il numero uno del mondo a chiarire questo concetto in questi ultimi giorni, a maggior ragione dopo la vittoria contro Denis Shapovalov in semifinale. “Vincere il 20° Major è il motivo per cui sono qui. Ho questo obiettivo in testa e sono un passo dal centrarlo. In ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) E’ il caso di dirlo: la storia attende Novak Djokovic enella Finale didi domani. L’azzurro va a caccia del mai visto e sentito entro i confini italici, mentre il serbo ha l’obiettivo di eguagliare il record dei rivali Roger Federer e Rafael Nadal di 20. E’ stato il numero uno del mondo a chiarire questo concetto in questi ultimi giorni, a maggior ragione dopo la vittoria contro Denis Shapovalov in semifinale. “il 20° Major è ilper cuiqui. Ho questo obiettivo in testa eun passo dal centrarlo. In ...

