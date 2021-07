Wimbledon 2021, finale Barty-Pliskova: William e Kate presenti nel Royal Box (Di sabato 10 luglio 2021) Ci sono anche William e Kate a Wimbledon per la finale del singolare femminile, che vede in campo Ashleigh Barty e Karolina Pliskova. La coppia reale ha preso posto nel Royal Box del Centre Court, con un fragoroso applauso del pubblico londinese, pochi minuti prima dell’ingresso in campo delle due giocatrici. Sarà interessante capire se la scena si ripeterà anche domani in occasione della finale maschile tra Djokovic e Berrettini, anche se i principi potrebbero essere attesi anche a Wembley per la finale di Euro 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Ci sono ancheper ladel singolare femminile, che vede in campo Ashleighe Karolina. La coppia reale ha preso posto nelBox del Centre Court, con un fragoroso applauso del pubblico londinese, pochi minuti prima dell’ingresso in campo delle due giocatrici. Sarà interessante capire se la scena si ripeterà anche domani in occasione dellamaschile tra Djokovic e Berrettini, anche se i principi potrebbero essere attesi anche a Wembley per ladi Euro 2020. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkyTG24 : Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 de… - R_Ana87 : RT @LaStampa: La finale di Wimbledon in chiaro su TV8: “Così tutta Italia può tifare Berrettini” - Ubitennis : Wimbledon: finale Djokovic-Berrettini in chiaro su TV8 -