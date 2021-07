Wimbledon 2021, Barty vince il titolo: battuta Pliskova in finale (Di sabato 10 luglio 2021) Ashleigh Barty è la vincitrice di Wimbledon 2021. L’australiana ha battuto in finale la numero 13 al mondo Karolina Pliskova in tre set (6-3, 6(4)-7, 6-3). Dopo un primo momento di completo dominio dell’australiana, la tennista della Repubblica Ceca prova reagisce e ha la meglio al tie-break rimettendo in paritòà il game. Ma un break ottenuto dalla numero uno al mondo all’inizio dell’ultimo parziale è stato determinante. LA PARTITA – Incredibile partenza di Barty che nei primi tre game del primo set non concede punti ad una Pliskova in enorme difficoltà, conquistando il ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Ashleighè la vincitrice di. L’australiana ha battuto inla numero 13 al mondo Karolinain tre set (6-3, 6(4)-7, 6-3). Dopo un primo momento di completo dominio dell’australiana, la tennista della Repubblica Ceca prova reagisce e ha la meglio al tie-break rimettendo in paritòà il game. Ma un break ottenuto dalla numero uno al mondo all’inizio dell’ultimo parziale è stato determinante. LA PARTITA – Incredibile partenza diche nei primi tre game del primo set non concede punti ad unain enorme difficoltà, conquistando il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkyTG24 : Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 de… - tvzoomitalia : Domenica si fa la storia dello sport italiano: Euro2020, Wimbledon, ma anche la Copa America e l’Nba @SkySport… - LeleRoma1976 : RT @sportface2016: #Wimbledon 2021 #Barty vince il titolo, battuta #Pliskova in tre set -