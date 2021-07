Wimbledon 2021, Barty e Pliskova nella finale femminile: due stili diversi, stesse grandi motivazioni (Di sabato 10 luglio 2021) Ultimi due giorni per l’edizione numero 134 di Wimbledon e, come sempre, sarà la finale femminile ad aprire le danze. Dopo due lunghe settimane abbiamo le due giocatrici che si giocheranno il Rosewater Dish, Ashleigh Barty e Karolina Pliskova. La prima e l’ottava testa di serie del tabellone, che in qualunque universo sarebbe una finale pronosticabile, quasi scontata, ma non nel tennis femminile. Un paio di dati: l’ultima finale Slam fra due top10 del seeding risale agli Australian Open 2019, tra Naomi Osaka (4) e Petra Kvitova (8), praticamente nove ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Ultimi due giorni per l’edizione numero 134 die, come sempre, sarà laad aprire le danze. Dopo due lunghe settimane abbiamo le due giocatrici che si giocheranno il Rosewater Dish, Ashleighe Karolina. La prima e l’ottava testa di serie del tabellone, che in qualunque universo sarebbe unapronosticabile, quasi scontata, ma non nel tennis. Un paio di dati: l’ultimaSlam fra due top10 del seeding risale agli Australian Open 2019, tra Naomi Osaka (4) e Petra Kvitova (8), praticamente nove ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkyTG24 : Wimbledon, Berrettini nella storia: è il primo italiano in finale. Hurkacz ko in 4 set - viaggrego : RT @viaggrego: #Wimbledon, #Berrettini da Record: primo #Italiano di sempre in #Finale - LaStampa : Da Wimbledon a Wembley, l’Europa siamo noi -