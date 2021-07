Wanda Nara, vacanze da urlo a Capri: quanto costa l’hotel e dove alloggia (Di sabato 10 luglio 2021) Gossip La moglie di Mauro Icardi ha scelto di passare qualche giorno di relax a Capri, alloggiando in un albergo molto esclusivo Pubblicato su 10 Luglio 2021 Wanda Nara sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia nella splendida cornice di Capri. Per l’occasione la moglie di Mauro Icardi ha scelto una struttura alberghiera di lusso, spendendo delle cifre da capogiro. E innescando così l’odio dei leoni della tastiera. La procuratrice sportiva ed ex opinionista del Grande Fratello Vip è sempre molto attiva sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha condiviso sul suo ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Gossip La moglie di Mauro Icardi ha scelto di passare qualche giorno di relax ando in un albergo molto esclusivo Pubblicato su 10 Luglio 2021sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia nella splendida cornice di. Per l’occasione la moglie di Mauro Icardi ha scelto una struttura alberghiera di lusso, spendendo delle cifre da capogiro. E innescando così l’odio dei leoni della tastiera. La procuratrice sportiva ed ex opinionista del Grande Fratello Vip è sempre molto attiva sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha condiviso sul suo ...

Advertising

reilachii : RT @iscusa: letteralmente ogni giorno apro instagram e vedo dayane che fa cose con gente random l’altro ieri in barca con wanda nara oggi g… - AnnaBonny84 : RT @iscusa: letteralmente ogni giorno apro instagram e vedo dayane che fa cose con gente random l’altro ieri in barca con wanda nara oggi g… - NCN_it : FOTO – WANDA #NARA AI QUARTIERI SPAGNOLI IN VISITA AL #MURALES DI #MARADONA #WandaNara #Icardi #QuartieriSpagnoli… - vesuvianonews : La showgirl Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie e di fot… - mantegazziani : Il milanista è uno semplice. Vede i figli di Maxi Lopez e Wanda Nara con la divisa rossonera, ed è felice come se a… -