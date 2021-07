Wanda Nara raggiante | “Era da tempo che non lo facevo”

(Di sabato 10 luglio 2021)più che mai si lancia in una dedica speciale: “Era dache non lo”. I follower apprezzano e c’è chi sognaè una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Gossip La moglie di Mauro Icardi ha scelto di passare qualche giorno di relax a Capri, alloggiando in un albergo molto esclusivo Pubblicato su 10 Luglio 2021sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia nella splendida cornice di Capri. Per l'occasione la moglie di Mauro Icardi ha scelto una struttura alberghiera di lusso , ..., in vacanza nel golfo di Napoli , si è recata ai Quartieri Spagnoli per visitare il murales dedicato a Diego Armando Maradona . La procuratrice e showgirl argentina, moglie del calciatore ...Wanda Nara raggiante più che mai si lancia in una dedica speciale: "Era da tempo che non lo facevo". I follower apprezzano e c'è chi sogna ...Dopo il burrascoso divorzio a grazie all’arrivo di Lukaku, i tifosi dell’Inter ormai hanno dimenticato il loro ex capitano Mauro Icardi ma anche lui sembra aver definitivamente voltato pagina e la con ...