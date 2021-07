Wanda Nara | dimenticata l’Inter | iscritti i tre figli al Milan Camp FOTO

(Di sabato 10 luglio 2021) I tifosi delhanno dimenticato Mauro Icardi in seguito alla telenovela che ha caratterizzato il suo ultimo anno in nerazzurro. Stesso discorso, tuttavia, si può fare all’inverso, e i social ne danno un’ulteriore conferma: il centravanti, insieme alla moglieNada, ha iscritto idi lei Valentino, Costantino e Benedicto alus estivo dei rivali rossoneri. “La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto”. Ogni legame conè ormai solo un lontano ricordo per la ...

Devil_Lady7 : Quando c’è Wanda in tendenza perché si parla di Wanda Nara, ma per te l’unica Wanda che conta è lei: - sportface2016 : #Calcio Wanda Nara, dimenticata definitivamente l'#Inter: iscritti i tre figli al Milan Camp (FOTO) - LelloPinto : RT @LelloPinto: Icardi e Wanda Nara sono due persone cattive e vendicative. Iscrivono i loro figli ai 'nemici' del Milan e pubblicano foto… - LelloPinto : Icardi e Wanda Nara sono due persone cattive e vendicative. Iscrivono i loro figli ai 'nemici' del Milan e pubblica… - rep_napoli : Wanda Nara a Napoli: tour e tappa alla cappella di Maradona ai Quartieri spagnoli [di Pasquale Tina] [aggiornamento… -

E' bastata una foto dei figli di Wanda Nara per scatenare tutti i tifosi del Milan. Icardi e i suoi figli vogliono il Milan, la foto con i colori rossoneri accende la fantasia del popolo Rossonero. Trattativa riservata solo in ...Wanda Nara ha iscritto i propri figli al Milan Camp, come postato sui loro profili social. Frecciatina all'Inter? Come postato sui loro profili social, Wanda Nara ha iscritto i propri figli al Milan C ...