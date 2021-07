Von der Leyen tiferà Italia: così la diplomazia italiana si è attivata per ottenere l’endorsement della leader Ue (Di sabato 10 luglio 2021) Ormai la finale dei campionati europei Italia-Inghilterra di domani sera sta diventando un “affare di stato”. D’altra parte non è un mistero per nessuno che siano tifosissimi sia i reali di Inghilterra che il primo ministro inglese Boris Johnson così come altrettanto super tifosi sono il Presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ha fatto particolarmente piacere, quindi, ai piani alti della Repubblica che la numero uno della commissione europea e pupilla della leader tedesca Angela Merkel, Ursula von der Leyen ... Leggi su tpi (Di sabato 10 luglio 2021) Ormai la finale dei campionati europei-Inghilterra di domani sera sta diventando un “affare di stato”. D’altra parte non è un mistero per nessuno che siano tifosissimi sia i reali di Inghilterra che il primo ministro inglese Boris Johnsoncome altrettanto super tifosi sono il Presidente del Consigliono Mario Draghi e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ha fatto particolarmente piacere, quindi, ai piani altiRepubblica che la numero unocommissione europea e pupillatedesca Angela Merkel, Ursula von der...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - HuffPostItalia : Von der Leyen alla finale degli Europei tiferà Azzurri - HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa. Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri' - Mario44623861 : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - dok2172 : RT @AntonioSocci1: Pronta la narrazione. Se vince l'Inghilterra vince la squadra multietnica che si inginocchia per il BLM. Se perde è la s… -