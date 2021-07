Volley, Mondiali Under 20 femminili: bis per l’Italia, Polonia sconfitta 3-1 (Di sabato 10 luglio 2021) Seconda vittoria per l’Italia Under 20 di Massimo Bellano all’interno del Mondiale in corso di svolgimento tra Olanda e Belgio. Le azzurrine, impegnate nella pool D a Kortrijk in Belgio, hanno avuto oggi la meglio sulla Polonia col punteggio di 3-1. Italia in grande spolvero con 12 muri punto e 9 servizi vincenti, oltre che con una Giorgia Frosini in grado di segnare 15 punti. Dopo un primo set in cui le azzurre hanno mantenuto il vantaggio dai primi punti fino al conclusivo 25-16, la Polonia ha rialzato subito la testa portando a casa il secondo set vinto 25-10, set in cui la Piasecka ha messo a terra ben 9 punti. Le ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Seconda vittoria per20 di Massimo Bellano all’interno del Mondiale in corso di svolgimento tra Olanda e Belgio. Le azzurrine, impegnate nella pool D a Kortrijk in Belgio, hanno avuto oggi la meglio sullacol punteggio di 3-1. Italia in grande spolvero con 12 muri punto e 9 servizi vincenti, oltre che con una Giorgia Frosini in grado di segnare 15 punti. Dopo un primo set in cui le azzurre hanno mantenuto il vantaggio dai primi punti fino al conclusivo 25-16, laha rialzato subito la testa portando a casa il secondo set vinto 25-10, set in cui la Piasecka ha messo a terra ben 9 punti. Le ...

