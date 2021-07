Volley maschile, l’Italia vince 3-1 la prima amichevole con l’Argentina (Di sabato 10 luglio 2021) L’ItalVolley maschile vince per 3-1 (35-33, 19-25, 27-25, 26-24) contro l’Argentina nella prima delle due amichevoli in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri partono contratti ma con grande carattere conquistano un primo set infinito, salvo poi cedere nel secondo. Il Ct Blengini cambia qualche giocatore e l’Italia cresce nel corso del match, chiudendolo al quarto set. Una vittoria che fa morale in vista del prossimo test pre-olimpico, in programma domenica 11 luglio sempre contro l’Argentina. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) L’Italper 3-1 (35-33, 19-25, 27-25, 26-24) contronelladelle due amichevoli in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri partono contratti ma con grande carattere conquistano un primo set infinito, salvo poi cedere nel secondo. Il Ct Blengini cambia qualche giocatore ecresce nel corso del match, chiudendolo al quarto set. Una vittoria che fa morale in vista del prossimo test pre-olimpico, in programma domenica 11 luglio sempre contro. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA ...

