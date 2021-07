Volley, Italia-Argentina oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole maschile 2021 (Di sabato 10 luglio 2021) oggi in tv Italia-Argentina: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la prima amichevole degli azzurri in questo 2021. Ultimi test importanti per la Nazionale del Ct Blengini prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, dopo settimane di intensi allenamenti, sono pronti a rivivere l’atmosfera della partita, seppur amichevole, per trovare le giuste sensazioni in vista della rassegna a cinque cerchi. Dall’altre parte della rete ci sarà l’Argentina di De Cecco, squadra ostica che alla VNL ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021)in tv: ecco canale,e come vedere inla primadegli azzurri in questo. Ultimi test importanti per la Nazionale del Ct Blengini prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, dopo settimane di intensi allenamenti, sono pronti a rivivere l’atmosfera della partita, seppur, per trovare le giuste sensazioni in vista della rassegna a cinque cerchi. Dall’altre parte della rete ci sarà l’di De Cecco, squadra ostica che alla VNL ...

