Volley femminile, infortunio Miriam Sylla: nulla di grave per l’azzurra, che sarà alle Olimpiadi (Di sabato 10 luglio 2021) Un sospiro di sollievo. Miriam Sylla, capitana della Nazionale di Volley femminile, era uscita dal campo per un infortunio nel match amichevole contro la Serbia a Belgrado di ieri sera che ha visto il successo delle padrone di casa per 3-2 (25-18; 23-25; 24-26; 25-22; 16-14). La schiacciatrice, costretta quindi ad abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia sinistra a causa di uno scontro fortuito con la compagna di squadra Sarah Fahr nel corso del secondo set, aveva destato preoccupazioni visto che l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo è vicino: venerdì prossimo è prevista la ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Un sospiro di sollievo., capitana della Nazionale di, era uscita dal campo per unnel match amichevole contro la Serbia a Belgrado di ieri sera che ha visto il successo delle padrone di casa per 3-2 (25-18; 23-25; 24-26; 25-22; 16-14). La schiacciatrice, costretta quindi ad abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia sinistra a causa di uno scontro fortuito con la compagna di squadra Sarah Fahr nel corso del secondo set, aveva destato preoccupazioni visto che l’inizio delledi Tokyo è vicino: venerdì prossimo è prevista la ...

Advertising

OA_Sport : #VOLLEYFEMMINILE #Tokyo2020 Nulla di grave per Miriam Sylla, l'azzurra sarà ai Giochi - zazoomblog : Volley femminile: Italia sconfitta dalla Serbia al tie-break Sylla out per infortunio - #Volley #femminile:… - sportface2016 : Volley femminile: #Italia sconfitta dalla #Serbia al tie-break, #Sylla out per infortunio - alessioalessi : Pini è il primo colpo del Volley Prato. Si muove in uscita il mercato al femminile. - AndyOlyWomen : #Volley Femminile Amichevole #SerbiaItalia 3-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile, Italia ko contro la Serbia in amichevole: altro tie - break, Sylla infortunata. Egonu 31 punti Chirichella e Indre Sorokaite nel quarto set, sul 18 - 20 c'è stato un passaggio a vuoto della nostra Nazionale e si è andati al tie - break, dove le padrone di casa sono schizzate sul 3 - 8, prima di ...

Volley femminile: Italia sconfitta dalla Serbia al tie - break, Sylla out per infortunio E' terminato con una sconfitta l'ultimo test amichevole dell' Italia di volley femminile, impegnata a Belgrado per preparare le Olimpiadi di Tokyo. Le ragazze di coach Mazzanti sono state sconfitte per 3 - 2 dalla Serbia (18 - 25, 25 - 23, 26 - 24, 22 - 25, 14 - 16). Le ...

Volley femminile, Italia ko contro la Serbia in amichevole: altro tie-break, Sylla infortunata. Egonu 31 punti OA Sport In coda al gruppo Prosegue la preparazione della nazionale femminile di sitting volley in vista delle Paralimpiadi di Tokyo (24 agosto-5 settembre). Le azzurre di Amauri Ribeiro si ritroveranno a Pisa da giovedì 15 a ...

Arzano Volley, le giovanili tutte in corsa per le finali nazionali Prosegue la grande corsa dell’Arzano Volley alle prime posizioni del ranking nazionale dell’attività giovanile. Giorni frenetici per le ragazze dell’Under 15 che hanno già raggiunto la Calabria dove p ...

Chirichella e Indre Sorokaite nel quarto set, sul 18 - 20 c'è stato un passaggio a vuoto della nostra Nazionale e si è andati al tie - break, dove le padrone di casa sono schizzate sul 3 - 8, prima di ...E' terminato con una sconfitta l'ultimo test amichevole dell' Italia di, impegnata a Belgrado per preparare le Olimpiadi di Tokyo. Le ragazze di coach Mazzanti sono state sconfitte per 3 - 2 dalla Serbia (18 - 25, 25 - 23, 26 - 24, 22 - 25, 14 - 16). Le ...Prosegue la preparazione della nazionale femminile di sitting volley in vista delle Paralimpiadi di Tokyo (24 agosto-5 settembre). Le azzurre di Amauri Ribeiro si ritroveranno a Pisa da giovedì 15 a ...Prosegue la grande corsa dell’Arzano Volley alle prime posizioni del ranking nazionale dell’attività giovanile. Giorni frenetici per le ragazze dell’Under 15 che hanno già raggiunto la Calabria dove p ...