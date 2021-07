Viva l’Italia – La Nazionale di tutti, Sky racconta il ritrovato amore per gli azzurri (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo un sondaggio di Quorum Youtrend per Sky, l’84,3% degli italiani si è appassionato alle performance dell’Italia a Euro 2020 e per il 40% di loro la squadra azzurra rappresenta un simbolo di riscatto o di rinascita. La grande corsa della Nazionale di calcio agli Europei, insomma, ha fatto innamorare l’Italia.Un’Italia che si risveglia dal dramma dalla pandemia grazie alla campagna... Leggi su digital-news (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo un sondaggio di Quorum Youtrend per Sky, l’84,3% degli italiani si è appassionato alle performance dela Euro 2020 e per il 40% di loro la squadra azzurra rappresenta un simbolo di riscatto o di rinascita. La grande corsa delladi calcio agli Europei, insomma, ha fatto innamorare.Un’Italia che si risveglia dal dramma dalla pandemia grazie alla campagna...

