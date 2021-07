Vittorio Sgarbi insulta gravemente Fedez: “Hai mai fatto pipì sulla testa di Chiara Ferragni?” La replica (VIDEO) (Di sabato 10 luglio 2021) In queste ore, Vittorio Sgarbi si è duramente scagliato contro Fedez. Il politico ha pubblicato un VIDEO sul suo profilo Facebook che sta facendo il giro del web. In tale clip, il protagonista si è scagliato contro il cantante per le sue diChiarazioni legate al DDL Zan. Nello specifico, Sgarbi si è sentito molto toccato L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 luglio 2021) In queste ore,si è duramente scagliato contro. Il politico ha pubblicato unsul suo profilo Facebook che sta facendo il giro del web. In tale clip, il protagonista si è scagliato contro il cantante per le sue dizioni legate al DDL Zan. Nello specifico,si è sentito molto toccato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Nicola23453287 : RT @Santy86089940: 'Con tanti disoccupati...' Vittorio Sgarbi non si tiene, a valanga su Rocco Casalino - Il Tempo - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: 'Pezze al c***, diano il lavoro a un altro', 'Non si dice'. Vittorio #Sgarbi?? sbotta ed è subito lite con Veronica #Gen… - adrianobusolin : 'Pezze al c***, diano il lavoro a un altro', 'Non si dice'. Vittorio #Sgarbi?? sbotta ed è subito lite con Veronica… - Santy86089940 : 'Con tanti disoccupati...' Vittorio Sgarbi non si tiene, a valanga su Rocco Casalino - Il Tempo… - IlMontecristo : @Italiantifa @Vivo_Azzurro Mentre gli italiani son costretti a lavorare percossi da deficienti in erba a cui i geni… -