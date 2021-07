Virtus Bologna, ufficiale l’ingaggio di Kevin Hervey: per lui contratto biennale (Di sabato 10 luglio 2021) La Virtus Pallacanestro Bologna comunica “di aver raggiunto un accordo per due anni con Kevin Hervey”, ala forte di 207cm, nato ad Arlington, in Texas, il 9 luglio 1996. Lo statunitense ha anche rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore delle Vu Nere: “Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squadra. Ci vediamo presto a Bologna per prenderci le nostre vittorie”. Sono poi arrivate anche le parole di Paolo Ronci, direttore generale della Virtus Bologna: “Volevamo aggiungere fisicità e qualità atletiche in una posizione chiave come ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) LaPallacanestrocomunica “di aver raggiunto un accordo per due anni con”, ala forte di 207cm, nato ad Arlington, in Texas, il 9 luglio 1996. Lo statunitense ha anche rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore delle Vu Nere: “Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squadra. Ci vediamo presto aper prenderci le nostre vittorie”. Sono poi arrivate anche le parole di Paolo Ronci, direttore generale della: “Volevamo aggiungere fisicità e qualità atletiche in una posizione chiave come ...

Advertising

sportface2016 : #Basket Virtus Bologna, ufficiale l'ingaggio di Kevin #Hervey: per lo statunitense contratto biennale - SergeyPyrvan : RT @Virtusbo: ?? KEVIN HERVEY È BIANCONERO ???? @kherv_25 'Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squa… - marcosampaoli : RT @Virtusbo: ?? KEVIN HERVEY È BIANCONERO ???? @kherv_25 'Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squa… - hbahdraward : RT @Virtusbo: ?? KEVIN HERVEY È BIANCONERO ???? @kherv_25 'Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squa… - GPeppe34N : RT @Virtusbo: ?? KEVIN HERVEY È BIANCONERO ???? @kherv_25 'Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squa… -