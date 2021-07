VIDEO / Sportweek, il backstage dell’intervista a Diletta Leotta (Di sabato 10 luglio 2021) Diletta Leotta è la protagonista della cover del numero di Sportweek . La conduttrice di Dazn parla della Nazionale e della prossima Serie A Leggi su golssip (Di sabato 10 luglio 2021)è la protagonista della cover del numero di. La conduttrice di Dazn parla della Nazionale e della prossima Serie A

Advertising

tatiana_mv001 : RT @Valenti40905251: @carlofurgeri il fotografo dell'intervista a #DilettaLeotta per #SportWeek ci informa che la foto col tacco è vera ! @… - VfXbVCkSdOSEDOu : RT @Valenti40905251: @carlofurgeri il fotografo dell'intervista a #DilettaLeotta per #SportWeek ci informa che la foto col tacco è vera ! @… - lorycan13 : RT @Valenti40905251: @carlofurgeri il fotografo dell'intervista a #DilettaLeotta per #SportWeek ci informa che la foto col tacco è vera ! @… - ElenaCannn : RT @Valenti40905251: @carlofurgeri il fotografo dell'intervista a #DilettaLeotta per #SportWeek ci informa che la foto col tacco è vera ! @… - Nisin93 : RT @Valenti40905251: @carlofurgeri il fotografo dell'intervista a #DilettaLeotta per #SportWeek ci informa che la foto col tacco è vera ! @… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sportweek Domenico Berardi e la fidanzata Francesca Fantuzzi, l'amore nato su Facebook e il figlio Nicolò Come ha raccontato al settimanale Sportweek , Francesca, appassionata di sport, ha visto per la ... Francesca ha annunciato su Instagram di essere incinta, pubblicando un breve video con l'esito del ...

Tutto su Francesca Fantuzzi, la compagna di un famoso calciatore italiano ... Francesca ha annunciato con gioia di essere in dolce attesa, pubblicando un breve video su ... come lei ha raccontato a Sportweek , la ragazza lo ha notato mentre era in campo , impegnato a giocare con ...

Per la Nazionale domani arriva uno Sportweek straordinario La Gazzetta dello Sport Nesta: “Allenare la Roma? Se dovessi accettare mi aspetterebbero fuori…” L'ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta è in cerca di una nuova squadra da allenare dopo l'avventura al Frosinone. Intervistato da SportWeek, gli è stato chiesto se in caso di offerta della R ...

Popovici, la prodezza in video. Le batterie dei piccoli Europei. E le fatiche d’altura dei grandi Oggi sulla Gazzetta parliamo di Popovici, reduce dal 47"30 nei 100 sl e dall'1'45" (stasera migliorabile) nei 200 sl agli Europei juniores di Roma, dove stamane ha nuotato il miglior tempo nelle batte ...

Come ha raccontato al settimanale, Francesca, appassionata di sport, ha visto per la ... Francesca ha annunciato su Instagram di essere incinta, pubblicando un brevecon l'esito del ...... Francesca ha annunciato con gioia di essere in dolce attesa, pubblicando un brevesu ... come lei ha raccontato a, la ragazza lo ha notato mentre era in campo , impegnato a giocare con ...L'ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta è in cerca di una nuova squadra da allenare dopo l'avventura al Frosinone. Intervistato da SportWeek, gli è stato chiesto se in caso di offerta della R ...Oggi sulla Gazzetta parliamo di Popovici, reduce dal 47"30 nei 100 sl e dall'1'45" (stasera migliorabile) nei 200 sl agli Europei juniores di Roma, dove stamane ha nuotato il miglior tempo nelle batte ...