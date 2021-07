VIDEO / Lukaku in vacanza con Shani Jamilah: le curiosità sull’influencer inglese (Di sabato 10 luglio 2021) Il calciatore nerazzurro, molto riservato sulle sue questioni private, è in vacanza in Sardegna con l'influencer 24enne Leggi su golssip (Di sabato 10 luglio 2021) Il calciatore nerazzurro, molto riservato sulle sue questioni private, è inin Sardegna con l'influencer 24enne

Advertising

Corriere : Gli Azzurri si inginocchiano contro il razzismo(e Lukaku li ringrazia) - drezzoni : RT @maddalenaricci: Buongiorno, di cosa ci lamentiamo oggi?? Il video della presentazione di Calhanoglu troppo corto? Dalbert e Joao Mario… - ElCultoDelMorbo : RT @maddalenaricci: Buongiorno, di cosa ci lamentiamo oggi?? Il video della presentazione di Calhanoglu troppo corto? Dalbert e Joao Mario… - fcin1908it : VIDEO / Lukaku in vacanza con Shani Jamilah: ecco chi è l’influencer inglese - _mn3mo : RT @Agato_Agato: Se non vendi Icardi tu Lukaku non lo prendi, ma Marotta la sta gestendo male quindi Icardi va via a zero, ma non come Donn… -