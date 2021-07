Via libera per noi 18enni al voto per il Senato: che volete che ce ne freghi? (Di sabato 10 luglio 2021) di Paolo Di Falco Giovedì in Senato è arrivato l’ok definitivo sulla riforma costituzionale che abbassa l’età per eleggere i componenti del Senato a 18 anni. Questa riforma sarà promulgata tra tre mesi in modo da consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che alla Camera mancarono i due terzi per approvarla, e riguarda all’incirca quasi 4 milioni di giovani tra i 18 e i 24 anni. L’entusiasmo per la riforma approvata ha coinvolto un po’ quasi tutti gli esponenti dei principali partiti politici che, come al solito, hanno cercato di mettere la loro personale bandierina sul traguardo raggiunto. Entusiasmo che però non è stato manifestato dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) di Paolo Di Falco Giovedì inè arrivato l’ok definitivo sulla riforma costituzionale che abbassa l’età per eleggere i componenti dela 18 anni. Questa riforma sarà promulgata tra tre mesi in modo da consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che alla Camera mancarono i due terzi per approvarla, e riguarda all’incirca quasi 4 milioni di giovani tra i 18 e i 24 anni. L’entusiasmo per la riforma approvata ha coinvolto un po’ quasi tutti gli esponenti dei principali partiti politici che, come al solito, hanno cercato di mettere la loro personale bandierina sul traguardo raggiunto. Entusiasmo che però non è stato manifestato dai ...

