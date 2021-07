Venezia, tensione al G20. Un gruppo di manifestanti ha tentato di violare la zona rossa ed è stato fermato dalla polizia: il video (Di sabato 10 luglio 2021) Nel pomeriggio si sono verificati alcuni scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti che si sono dati appuntamento a Venezia per protestare contro il G20 sulla finanza. Intorno alle 17, alcuni manifestanti hanno cercato di spostarsi verso l’Arsenale, violando le disposizioni delle forze dell’ordine, che non avevano autorizzato il corteo. I manifestanti che si spostavano allineati dietro a degli scudi improvvisati sono stati bloccati da una carica della polizia, in assetto antisommossa. Poi le tensioni sono continuate con lancio di fuochi d’artificio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Nel pomeriggio si sono verificati alcuni scontri tra le forze dell’ordine e iche si sono dati appuntamento aper protestare contro il G20 sulla finanza. Intorno alle 17, alcunihanno cercato di spostarsi verso l’Arsenale, violando le disposizioni delle forze dell’ordine, che non avevano autorizzato il corteo. Iche si spostavano allineati dietro a degli scudi improvvisati sono stati bloccati da una carica della, in assetto antisommossa. Poi le tensioni sono continuate con lancio di fuochi d’artificio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

