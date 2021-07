Variante Delta, nuovo record di morti in Russia: sono 752. In Olanda oltre 10mila contagi: cifra più alta da Natale (Di sabato 10 luglio 2021) La Variante Delta prende campo in tutta Europa. In Russia si registra un nuovo, triste record legato alla pandemia: con il Paese nel bel mezzo di una quarta ondata spinta anche dal basso tasso di popolazione vaccinata, nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di morti. sono 752 le persone che hanno perso la vita per complicazioni relative al Covid, il numero più alto registrato da inizio pandemia. Mentre nei Paesi Bassi i contagi sfondano nuovamente quota 10mila. Secondo i dati ufficiali diffusi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Laprende campo in tutta Europa. Insi registra un, tristelegato alla pandemia: con il Paese nel bel mezzo di una quarta ondata spinta anche dal basso tasso di popolazione vaccinata, nelle ultime 24 ore si è registrato undi752 le persone che hanno perso la vita per complicazioni relative al Covid, il numero più alto registrato da inizio pandemia. Mentre nei Paesi Bassi isfondano nuovamente quota. Secondo i dati ufficiali diffusi ...

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - Agenzia_Ansa : 'La variante Delta è in crescita, occorre rispettare le misure'. E' quanto si legge nella bozza dell'Iss che sarà p… - FrancescoLili : Domani a Wembley e Wimbledon sarà la sera dei morti viventi. Con la variante Delta non sopravviverà nessuno. Sigh! Sic et simpliciter - anitaelaura : Attenti perché oltre la variante delta da imbarcazioni fantasma dalla Libia arriva l Isis in una nazione in cui la difesa è un colabrodo -