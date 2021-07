Variante Delta? Gli inglesi se ne fregano | quando Bergomi arriva in aeroporto in che mani siamo

(Di sabato 10 luglio 2021) Fabio Caressa e Beppesono appenati a Londra per la telecronaca di Sky per Italia Inghilterra, la finale di Euro 2020 che si giocherà do, domenica 11 luglio. La finale degli Europei di calcio si giocherà allo Stadio di Wembley, uno dei templi del calcio mondiale. Una volta atterrati, Fabio Caressa ha racconta cosa è successo a lui e Beppein. "Invece di fargli i controlli, gli hanno chiesto l'autografo a", ha spiegato girando un video col suo telefonino, Fabio Caressa. Una situazione raccontata in modo divertente dal telecronista Sky ...

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - Agenzia_Ansa : 'La variante Delta è in crescita, occorre rispettare le misure'. E' quanto si legge nella bozza dell'Iss che sarà p… - egopor : RT @DonniniMario: Variante Delta più contagiosa, ma sintomi lievi: Il naso che cola, mal di testa. Tipici del raffreddore, Mario Draghi spi… - danalloydthomas : RT @StufoRobot: Pare che i sintomo principale della variante delta sia respirare. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Per la fine del prossimo mese potrebbe salire al 90%. Contagi tra tifosi di ritorno dagli stadi di Euro2020 e tra turisti tornati soprattutto da Spagna e Portogallo Lasi sta diffondendo rapidamente per l'Europa e anche in Italia è data in deciso aumento. Per questo il Ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui allerta internazionale in ...... territorio dove fino all'altro ieri Ats Val Padana ha accertato quattro contagi riconducibili proprio al focolaio lodigiano di. Come sottolineato da Luigi Vezzosi , dirigente medico ...In Italia, in base ai dati attualmente disponibili, la percentuale dei casi da varianti Kappa e Delta (famiglia 'indiana') riportati alla Sorveglianza integrata Covid-19 è aumentata dal 5,2% nel mese ...“Le autorità sanitarie finlandesi – scrive Rezza – riferiscono di numerosi casi di COVID-19 tra i circa 4500 tifosi di UEFA EURO 2020 di ritorno dalle partite in Russia. La maggior parte ...