Variante Delta | allarme focolai tra i giovani di ritorno dalle vacanze Sei regioni a rischio

(Di sabato 10 luglio 2021) Èfra iin Italia. Diversesono coinvolte in un'operazione di tracciamento di casi nati fra ragazzi in vacanza , in un villaggio a Manfredonia.o anche a Roma ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - Naomi_Shoots : RT @ispionline: Dai primi dati in arrivo da sette paesi UE, alle prese con una forte ripresa del contagio da variante #Delta, sembra che il… - Crudeli45198835 : RT @IlZebraapois: Se la variante Delta si manifesta anche tramite uno starnuto,vuol dire che esiste dai tempi dell'uomo primitivo? -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

La circolazione dellaè in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento ...La voglia di tifare Italia è tanta, la paura delladi più. Se non basta lo stopdei sindaci, arrivano a dare man forte i prefetti che da Nord a Sud Italia vietano i maxischermi in piazza per assistere tutti insieme domenica sera alla ...La variante Delta del Covid si conferma la nuova emergenza sanitaria da fronteggiare. Come riportato oggi nell’edizione del Giornale di Sicilia, sono stati individuati altri dieci positivi. Si tratta ...“Da Palermo ad Agrigento, passando per Trapani, si assiste ad uno scenario surreale. Quasi la metà delle guardie mediche ordinarie sono senza medici titolari e quelle turistiche senza medici, mettendo ...