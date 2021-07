Vaccini, von der Leyen: 'Consegnate dosi per immunizzare 70% adulti' (Di sabato 10 luglio 2021) L'Unione europea ha consegnato agli Stati membri 'abbastanza Vaccini da essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti entro questo mese'. L'annuncio arriva dalla presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) L'Unione europea ha consegnato agli Stati membri 'abbastanzada essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% deglientro questo mese'. L'annuncio arriva dalla presidente ...

Vaccini, von der Leyen: "Consegnate dosi per immunizzare 70% adulti" TGCOM Ue, consegnate dosi per vaccinare 70% adulti entro luglio (ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "Oggi ho una buona notizia per i nostri cittadini europei. L'Ue ha mantenuto la parola data. Questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini agli Stati membri ...

Ue, consegnate dosi per vaccinare il 70% degli adulti entro luglio BRUXELLES. "Oggi (10 luglio) ho una buona notizia per i nostri cittadini europei. L'Ue ha mantenuto la parola data. Questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini agli Stati membri da ess ...

