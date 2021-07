Vaccini scuola, in 223mila tra personale senza nemmeno una dose (Di sabato 10 luglio 2021) Sono quasi 223mila i membri del personale scolastico italiano che non sono ancora stati vaccinati contro il Covid neppure con una dose, pari al 15,25% del totale, secondo il rapporto settimanale sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) Sono quasii membri delscolastico italiano che non sono ancora stati vaccinati contro il Covid neppure con una, pari al 15,25% del totale, secondo il rapporto settimanale sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Figliuolo: 'Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, so… - claudio_camarda : Perché un bambino per iscriversi a scuola deve sottoporsi obbligatoriamente ai vaccini, mentre durante una pandemia… - baiasilente : RT @enrico_farda: Quando ero bambino, c'era l'obbligo dei vaccini altrimenti non si andava a scuola. Mi state dicendo che negli anni 70 c'e… - luigiElquantum : RT @Dania: [Potrei scatenare l’inferno, lo so, sono pronta]. Perché un bambino per iscriversi a scuola deve sottoporsi obbligatoriamente a… - rsimoni62 : RT @Dania: [Potrei scatenare l’inferno, lo so, sono pronta]. Perché un bambino per iscriversi a scuola deve sottoporsi obbligatoriamente a… -