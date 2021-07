Vaccini mRna-miocarditi rare, per Oms “probabile legame” (Di sabato 10 luglio 2021) “Sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite in seguito alla vaccinazione con i Vaccini Covid 19 a mRna”. Gli episodi si sono verificati “più spesso negli uomini più giovani e dopo la seconda dose di vaccino, in genere entro pochi giorni” dalla somministrazione. “Le evidenze attuali suggeriscono una probabile associazione causale tra miocardite e Vaccini mRna”. E’ la conclusione degli esperti del Global Advisory Committee on Vaccine Safety (Gacvs) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che dopo avere analizzato “tutte le informazioni disponibili” aggiorna le sue linee guida. ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) “Sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite in seguito alla vaccinazione con iCovid 19 a”. Gli episodi si sono verificati “più spesso negli uomini più giovani e dopo la seconda dose di vaccino, in genere entro pochi giorni” dalla somministrazione. “Le evidenze attuali suggeriscono unaassociazione causale tra miocardite e”. E’ la conclusione degli esperti del Global Advisory Committee on Vaccine Safety (Gacvs) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che dopo avere analizzato “tutte le informazioni disponibili” aggiorna le sue linee guida. ...

