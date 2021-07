Vaccini Lombardia, campagna di quartiere a Milano per over 60: come funziona (Di sabato 10 luglio 2021) Milano - campagna vaccinale in Lombardia : la Regione in campo a Milano per intercettare gli over 60 che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione . L'annuncio in questa direzione era arrivato già ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 luglio 2021)vaccinale in: la Regione in campo aper intercettare gli60 che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione . L'annuncio in questa direzione era arrivato già ...

Advertising

AnsaLombardia : Vaccini: Moratti, campagna speciale per over 60 a Milano. Con camper nei quartieri per somministrazioni | #ANSA - VivereMilano : Vaccini Covid - LupodiBrughiera : @AnnickQuemper @cris_cersei In gravidanza il vaccino si può fare. Lo dice la (sua) scienza. Se crede a un dogma, de… - sciudar : RT @rep_milano: Vaccini anti Covid in Lombardia, Lecco top e Mantova in coda: ecco la classifica delle province lombarde - tommaso_gorini : RT @MilanoSpia: Vaccini Covid, sei adolescenti su dieci in Lombardia non hanno aderito. Un terzo dei contagiati tra gli Under 19 https://t.… -