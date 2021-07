Vaccini Italia: Figliuolo dà i suoi numeri, oltre 63 milioni di dosi somministrate (Di sabato 10 luglio 2021) Rispetto ad una settimana fa, il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo mostra un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a circa 4 milioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 10 luglio 2021) Rispetto ad una settimana fa, il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo mostra un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a circa 4L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lorepregliasco : Dati @istsupsan: i vaccini in Italia stanno avendo un'efficacia eccellente su infezioni e quasi totale su ricoveri… - SkyTG24 : Vaccini Covid, il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi. I DATI - Agenzia_Italia : 'Dobbiamo intercettare con i vaccini gli over 50 e 60', ha sollecitato Figliuolo - Marchetticlaud5 : @giuslit Metteranno un arbitro al soldo della MAFIA UE. L'Italia deve vincere obbligatoriamente, per potervi schia… - CorrNazionale : In Italia si stanno diffondendo, sui social, diversi racconti sugli sbalzi del ciclo mestruale post #vaccino #Covid… -