Usa, il "Cure Alzheimer's Fund" finanzia per la prima volta un team italiano (Di sabato 10 luglio 2021) Il Cure Alzheimer's Fund, una delle maggiori organizzazioni non? profit statunitensi che finanziano le ricerche sul morbo di Alzheimer, ha deciso di finanziare un progetto di ricerca collaborativo biennale (l'unico in Italia) dell'importo di 345.000 dollari proposto dai Laboratori della Prof.ssa Paola Pizzo del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova e del Prof. Francesco Di Virgilio dell'Università di Ferrara. Il progetto è stato considerato molto innovativo dal Comitato Scientifico di selezione perché si propone di studiare la neuro?infiammazione che caratterizza questa malattia e ...

