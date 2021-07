Usa, Biden firma decreto per rilanciare il capitalismo americano (Di sabato 10 luglio 2021) 73 ordini esecutivi sulla tecnologia, la sanità, manifattura e agricoltura. 'Siamo alle porte di un periodo di crescita veloce' ha detto il presidente degli Stati Uniti, dobbiamo evitare ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 luglio 2021) 73 ordini esecutivi sulla tecnologia, la sanità, manifattura e agricoltura. 'Siamo alle porte di un periodo di crescita veloce' ha detto il presidente degli Stati Uniti, dobbiamo evitare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai', cosi il presidente della Repubblica, Se… - fattoquotidiano : Usa, Joe Biden sospende le esecuzioni federali e ribalta la decisione di Donald Trump - LuigiF97101292 : RT @mittdolcino: Kamala era la persona di riferimento nella Presidenza USA, non Joe Biden. Ora Kamala va giù di testa, sembra: non conta nu… - Robycop51 : RT @bisagnino: LEGISLATORE USA: ARRESTATE FUNZIONARI BIDEN CHE VANNO NELLE CASE A CERCARE I NO VAX PORTA A PORTA! (FIGLIUOLO FA PEGGIO) h… - agnosticIT : @AndreaRoventini Voi uno come Biden lo distruggereste in una settimana. Ma che balle dice? In usa NESSUNO ha più di… -