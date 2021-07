Ungheria | ministro Esteri | “Sanzioni per i tifosi patetiche e vigliacche”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 luglio 2021) IldegliPeter Szijjarto si è lamentato, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, delleannunciate venerdì dall’Uefa per il “comportamento discriminatorio deiungheresi“ in occasione delle partite di Euro 2020 dell’. “E’ una decisione patetica e vigliacca”, ha scritto. “Sembra che la Uefa utilizzi informatori”, come accadeva “sotto il comunismo”. Questi “informatori non hanno altro da fare che scrivere rapporti su ciò che è stato detto o non detto fra gli spettatori”. “Il comitato che ha preso una simile decisione è patetico e vigliacco. Vergogna!” Le ...