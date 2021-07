Una vita, anticipazioni dall'11 al 17 luglio: una scomoda verità (Di sabato 10 luglio 2021) Nei prossimi episodi di Una vita, una scomoda verità verrà a galla. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dall'11 al 17 luglio, rivelano che Marcia racconterà a Felipe tutto ciò che Andrade le ha svelato prima di morire e lo inviterà a vivere liberamente il loro amore. Genoveva, poco dopo li vedrà mentre saranno sul punto di baciarsi e chiederà spiegazioni. Nel frattempo, Ildefonso riferirà a Camino di essere riuscito a convincere la lavandaia a ritirare la denuncia. Intanto, Maite verrà picchiata in prigione ed infine Cinta ed Emilio hanno deciso di sposarsi subito. Una ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 luglio 2021) Nei prossimi episodi di Una, unaverrà a galla. Leinerenti le puntate in onda'11 al 17, rivelano che Marcia racconterà a Felipe tutto ciò che Andrade le ha svelato prima di morire e lo inviterà a vivere liberamente il loro amore. Genoveva, poco dopo li vedrà mentre saranno sul punto di baciarsi e chiederà spiegazioni. Nel frattempo, Ildefonso riferirà a Camino di essere riuscito a convincere la lavandaia a ritirare la denuncia. Intanto, Maite verrà picchiata in prigione ed infine Cinta ed Emilio hanno deciso di sposarsi subito. Una ...

