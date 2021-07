Una Vita, anticipazioni dal 12 al 17 luglio: Armando vuole liberare Maite (Di sabato 10 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 12 al 17 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 dalle 14.10 e in prima serata sabato su Rete 4 dalle 21.40? Armando non condivide le inclinazioni della nipote, ma va a trovarla in carcere e le offre il suo aiuto per tirarla fuori di lì. La guerra tra Marcia e Genoveva è appena cominciata. L’ex domestica non è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021)settimanali “Una”, puntate dal 12 al 172021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 dalle 14.10 e in prima serata sabato su Rete 4 dalle 21.40?non condivide le inclinazioni della nipote, ma va a trovarla in carcere e le offre il suo aiuto per tirarla fuori di lì. La guerra tra Marcia e Genoveva è appena cominciata. L’ex domestica non è Articolo completo: dal blog SoloDonna

