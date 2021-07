Una Vita, anticipazioni 12-17 luglio 2021: Genoveva ammazza Marcia (Di sabato 10 luglio 2021) Genoveva uccide Marcia - Una Vita Un efferato omicidio sconvolgerà gli abitanti di Acacias nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni. Dato che Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) avrà svelato al marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che è stata lei a far sì che il falso Santiago Becerra (Aleix Melé) arrivasse nel quartiere, la cattivissima Genoveva Salmeron (Clara Garrido) cercherà dapprima di convincere la ragazza ad andare in Brasile, in cambio di tantissimo denaro, ma quando non riuscirà nel suo intento non esiterà ad accoltellarla in pieno petto, uccidendola così ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 luglio 2021)uccide- UnaUn efferato omicidio sconvolgerà gli abitanti di Acacias nelle puntate di Unain onda nei prossimi giorni. Dato cheSampaio (Trisha Fernandez) avrà svelato al marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che è stata lei a far sì che il falso Santiago Becerra (Aleix Melé) arrivasse nel quartiere, la cattivissimaSalmeron (Clara Garrido) cercherà dapprima di convincere la ragazza ad andare in Brasile, in cambio di tantissimo denaro, ma quando non riuscirà nel suo intento non esiterà ad accoltellarla in pieno petto, uccidendola così ...

