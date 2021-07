Una questione di gruppo. Il basket azzurro a Tokyo 2020 (Di sabato 10 luglio 2021) Tra Roberto Mancini e Meo Sacchetti c’è la stessa differenza che potete trovare tra una tartina al salmone e un panino al salame. Sono come l’estate e l’inverno. Ma hanno in comune molto più di quanto sembra quando li mettete accanto uno all’altro. Arrigo Sacchi ci aveva insegnato che non era necessario essere un cavallo per diventare un fantino. E dopo di lui ne sono arrivati altri a cominciare da José Mourinho che infatti ora viaggia in Vespa. Mancini e Sacchetti sono stati dei purosangue prima di diventare fantini e oggi riescono a galoppare meglio di tanti loro colleghi. In comune hanno lo spirito dello spogliatoio. Sanno che cosa dire e che cosa non dire. Esser stati giocatori può ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Tra Roberto Mancini e Meo Sacchetti c’è la stessa differenza che potete trovare tra una tartina al salmone e un panino al salame. Sono come l’estate e l’inverno. Ma hanno in comune molto più di quanto sembra quando li mettete accanto uno all’altro. Arrigo Sacchi ci aveva insegnato che non era necessario essere un cavallo per diventare un fantino. E dopo di lui ne sono arrivati altri a cominciare da José Mourinho che infatti ora viaggia in Vespa. Mancini e Sacchetti sono stati dei purosangue prima di diventare fantini e oggi riescono a galoppare meglio di tanti loro colleghi. In comune hanno lo spirito dello spogliatoio. Sanno che cosa dire e che cosa non dire. Esser stati giocatori può ...

Ultime Notizie dalla rete : Una questione Reddito di cittadinanza ai mafiosi ma niente assegni ai bamboccioni Il Tribunale di Milano, è stato chiamato a decidere in via d'urgenza una delicata questione in tema di persistenza dei... Covid 19, oggi 13.659 casi e 421 morti. Oltre novantamila le vittime dal ...

Il successo di Unplanned, il film che smaschera l'aborto Anno dopo anno, tuttavia, scopre di essere ingannata: il reale obiettivo di Planned Parenthood è quello praticare il maggior numero di aborti possibili, per una mera questione di business. Abby ...

Una questione di gruppo. Il basket azzurro a Tokyo 2020
Tra Roberto Mancini e Meo Sacchetti c'è la stessa differenza che potete trovare tra una tartina al salmone e un panino al salame. Sono come l'estate e l'inverno. Ma hanno in comune molto più di quanto ...

L'EQUIPE - Psg, Keylor Navas valuta l'addio L'arrivo di Gigio Donnarumma al Psg potrebbe aprire una questione per la porta. Nelle scorse settimane, attraverso i social, Keylor Navas aveva già manifestato una certa insoddisfazione, il giocatore ...

