Un Posto al Sole Anticipazioni: grosse novità in arrivo per due personaggi del cast! (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo mesi e mesi in cui la sigla di Un Posto al Sole non è cambiata, assisteremo prossimamente all'ingresso di due personaggi. Proviamo a indovinare di chi potrebbe trattarsi. Leggi su comingsoon (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo mesi e mesi in cui la sigla di Unalnon è cambiata, assisteremo prossimamente all'ingresso di due. Proviamo a indovinare di chi potrebbe trattarsi.

Advertising

spank75 : Come volevasi dimostrare, costui è solo un novello pappalardo/de falco che cerca un posto al sole. Non abbiamo null… - spank75 : @ele9061 Sono un militare. A nessuno dei militari in servizio è stato 'ordinato' di vaccinarsi. Ma solo consigli… - Darya1398 : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 09/07 ??#twittamiBeautiful 2.125.000 15,59% ??#UnaVita 2.031.000 16,16% ??#BraveAndBeautiful 1.686.000 15… - spank75 : @mavakagher @ArmoniosiAccent È una cazzata. Non possono ordinare una cosa del genere. Per adesso non abbiamo ness… - cvetkina1 : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 09/07 ??#twittamiBeautiful 2.125.000 15,59% ??#UnaVita 2.031.000 16,16% ??#BraveAndBeautiful 1.686.000 15… -