Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 luglio: Rossella si laurea (Di sabato 10 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 12 al 16 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3? Rossella sta per laurearsi ed è decisa a non festeggiare l’evento, ma qualcuno la pensa diversamente. Per l’occasione Michele e Silvia si ritroveranno? Serena cerca di sbloccare la memoria di Filippo, invano. Si avvicina il giorno della laurea per Rossella: lei è decisa a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 12 al 162021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3?sta perrsi ed è decisa a non festeggiare l’evento, ma qualcuno la pensa diversamente. Per l’occasione Michele e Silvia si ritroveranno? Serena cerca di sbloccare la memoria di Filippo, invano. Si avvicina il giorno dellaper: lei è decisa a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Teleblogmag : La difficile amnesia di Filippo crea confusione e disagio in Serena. #upas #unpostoalsole Iscriviti gratuitamente… - cr_afiki : Oggi ho la seconda dose di vaccino alla Mostra d'Oltremare, in pratica nello stesso momento sarò in 50mila posti di… - VeritaBocca : @arcocielo @xp_edo @fattoquotidiano Ci hanno messo meno tempo a ricostruire il ponte Morandi che a terminare le sol… - nio53 : @confundustria Questa sera appena ho sentito che a 'in onda' c'era lui ho preferito vedere 'un posto al sole' che fa veramente cagare. - xplmx6 : RT @sonoassonnata: c'è la droga dentro a quel sorriso, sai spostare le nuvole e portare il sole sul posto in cui vivo -