Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 luglio: Filippo riacquisterà la memoria?

La laurea di Rossella e l'amnesia di Filippo rappresenteranno i cardini della nuova settimana di programmazione di Un posto al sole. Le anticipazioni dal 12 al 16 luglio, infatti, rivelano che Serena sarà sempre più avvilita dal fatto che, nonostante i suoi sforzi, il marito non riesca a recuperare la memoria. Dal canto suo, anche Ornella proverà ad aiutare Filippo a rimettere insieme i pezzi del suo passato, ma invano e questi tentativi a vuoto indispettiranno Roberto. Quest'ultimo, intanto, si ritroverà sempre più vicino a Marina. Nel frattempo, Bianca chiederà scusa ...

