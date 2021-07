Ufficiale la prima offerta del Napoli per Emerson Palmieri (Di sabato 10 luglio 2021) In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis vuole partire con un nuovo progetto di rifondazione insieme alla guida del tecnico Luciano Spalletti. Si è scelto di ridimensionare in parte la rosa e di limare qualche reparto che nell’ultima stagione ha sofferto maggiormente, come la fascia sinistra. A tal proposito, nelle recenti settimane si sono intensificate le voci che vedono il possibile approdo in azzurro di Emerson Palmieri. Il difensore esterno sinistro, tra i protagonisti della Nazionale italiana di mister Mancini che domani 11 luglio sfiderà l’Inghilterra a Wembley in ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 luglio 2021) In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, ildel presidente Aurelio De Laurentiis vuole partire con un nuovo progetto di rifondazione insieme alla guida del tecnico Luciano Spalletti. Si è scelto di ridimensionare in parte la rosa e di limare qualche reparto che nell’ultima stagione ha sofferto maggiormente, come la fascia sinistra. A tal proposito, nelle recenti settimane si sono intensificate le voci che vedono il possibile approdo in azzurro di. Il difensore esterno sinistro, tra i protagonisti della Nazionale italiana di mister Mancini che domani 11 luglio sfiderà l’Inghilterra a Wembley in ...

Napoli, pronta l’offerta per Emerson Palmieri: si lavora su due opzioni Non è più una notizia che l'obiettivo numero uno dei mercato del Napoli sia da tempo Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea è una richiesta ...

