UFFICIALE – Decise le magliette per la finale dell’Europeo

È arrivata la decisionedell'UEFA sulle maglie delle due squadre per ladi EURO2020 tra Italia ed Inghilterra in programma a Wembley domani sera. Gli uomini di Mancini scenderanno in campo per la partita con la maglia azzurra, mentre invece i calciatori allenati da Southgate disputeranno il match con la maglia bianca. Per quanto riguarda invece i portieri, Donnarumma sarà in giallo, Pickford in verde.