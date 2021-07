UFC, Conor McGregor vs Dustin Poirier stanotte in tv: data, orario e streaming (Di sabato 10 luglio 2021) Conor McGregor (22-5) è pronto a sfidare Dustin Poirier (27-6) nella notte Ufc per chiudere una trilogia fin qui in pareggio: una vittoria per l’irlandese nel 2014, un successo lo scorso gennaio per lo statunitense. Tutto pronto per una card da non perdere, in programma dalle 04:00 della notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio mentre il main event dovrebbe avere luogo intorno alle 05:30 – 06:00 del mattino. Potrete seguire uno degli incontri più attesi dell’anno su Dazn che trasmetterà l’evento in diretta esclusiva con telecronaca di Alex Dandi. The Notorius va a caccia di una vittoria che avrebbe un duplice significato: ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021)(22-5) è pronto a sfidare(27-6) nella notte Ufc per chiudere una trilogia fin qui in pareggio: una vittoria per l’irlandese nel 2014, un successo lo scorso gennaio per lo statunitense. Tutto pronto per una card da non perdere, in programma dalle 04:00 della notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio mentre il main event dovrebbe avere luogo intorno alle 05:30 – 06:00 del mattino. Potrete seguire uno degli incontri più attesi dell’anno su Dazn che trasmetterà l’evento in diretta esclusiva con telecronaca di Alex Dandi. The Notorius va a caccia di una vittoria che avrebbe un duplice significato: ...

