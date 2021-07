Tv: è morto William Smith, cowboy in tanti telefilm e star di 'Laredo' (Di sabato 10 luglio 2021) Los Angeles, 10 lug. - (Adnkronos) - L'attore statunitense William Smith, che ha interpretato cowboy, motociclisti e cattivi senza scrupoli in decine di film e telefilm d'azione, è morto in un ospedale di Los Angeles all'età di 88 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 5 luglio, è stato dato dalla moglie Joanne Cervelli, sposata nel 2002. Culturista dal fisico imponente, con i bicipiti sporgenti, con il suo volto cesellato e baffuto, Smith è stato una presenza costante del piccolo e grande schermo tra gli anni '60 e '80 interpretando quasi 300 titoli. Esordì al cinema con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Los Angeles, 10 lug. - (Adnkronos) - L'attore statunitense, che ha interpretato, motociclisti e cattivi senza scrupoli in decine di film ed'azione, èin un ospedale di Los Angeles all'età di 88 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 5 luglio, è stato dato dalla moglie Joanne Cervelli, sposata nel 2002. Culturista dal fisico imponente, con i bicipiti sporgenti, con il suo volto cesellato e baffuto,è stato una presenza costante del piccolo e grande schermo tra gli anni '60 e '80 interpretando quasi 300 titoli. Esordì al cinema con una ...

