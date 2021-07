Tour de France 2021, tappa di domani Ceret-Andorra: percorso e altimetria (Di sabato 10 luglio 2021) Il Tour de France 2021 torna a salire già da quest’oggi. La frazione odierna con arrivo a Quillan, con cinque Gran Premi della Montagna di seconda e terza categoria, fa da apripista alla prima tappa pirenaica della Grande Boucle in chiusura della seconda settimana. La Ceret-Andorra La Vella, di 191,3 chilometri e situata prima del secondo giorno di riposo, potrà ridisegnare nuovamente i connotati della classifica generale grazie al suo percorso tremendo negli ultimi 100 chilometri. percorso Si comincia dai 187 metri di Ceret e per i primi ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Ildetorna a salire già da quest’oggi. La frazione odierna con arrivo a Quillan, con cinque Gran Premi della Montagna di seconda e terza categoria, fa da apripista alla primapirenaica della Grande Boucle in chiusura della seconda settimana. LaLa Vella, di 191,3 chilometri e situata prima del secondo giorno di riposo, potrà ridisegnare nuovamente i connotati della classifica generale grazie al suotremendo negli ultimi 100 chilometri.Si comincia dai 187 metri die per i primi ...

