Tour de France 2021, pagelle quattordicesima tappa: show di Mollema, bene Cattaneo e Martin. Il gruppo non si muove (Di sabato 10 luglio 2021) pagelle quattordicesima tappa Tour DE France 2021 Bauke Mollema, voto 9: seconda vittoria di tappa in carriera alla Grande Boucle per l’olandese. Un successo più che meritato e agguantato con forza e coraggio. L’uomo della Trek-Segafredo trova la fuga giusta, così com’era avvenuto nella frazione del doppio Ventoux, ma questa volta non si fa beffare da nessuno. Anticipa tutti a 40 chilometri dal traguardo, guadagna oltre un minuto sui rivali e gestisce sul finale. Colpo da campione. Patrick Konrad, voto 8: seconda piazza di lusso per il campione australiano ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021)DEBauke, voto 9: seconda vittoria diin carriera alla Grande Boucle per l’olandese. Un successo più che meritato e agguantato con forza e coraggio. L’uomo della Trek-Segafredo trova la fuga giusta, così com’era avvenuto nella frazione del doppio Ventoux, ma questa volta non si fa beffare da nessuno. Anticipa tutti a 40 chilometri dal traguardo, guadagna oltre un minuto sui rivali e gestisce sul finale. Colpo da campione. Patrick Konrad, voto 8: seconda piazza di lusso per il campione australiano ...

