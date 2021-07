Tour de France 2021 oggi, Carcassonne-Quillan: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di sabato 10 luglio 2021) oggi, 10 luglio, andrà in scena la 14ma tappa del Tour de France 2021 la Carcassonne-Quillan, di 183,7 chilometri. Sarà una frazione molto impegnativa con diversi GPM. Terreno ideale per un attacco da lontano ma non è da escludere un colpo di mano nel finale che potrebbe anche coinvolgere qualche uomo di classifica. La prima salita di giornata è posizionata al km 47 con il GPM di terza categoria del Col du Bac (3,1 km al 5,3%), seguito dal traguardo volante di Lavelanet al chilometro 76,7. A seguire due GPM di seconda categoria ovvero il Col du Montségur (4,2 km all’8,7%), e il Col de la ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021), 10 luglio, andrà in scena la 14ma tappa deldela, di 183,7 chilometri. Sarà una frazione molto impegnativa con diversi GPM. Terreno ideale per un attacco da lontano ma non è da escludere un colpo di mano nel finale che potrebbe anche coinvolgere qualche uomo di classifica. La prima salita di giornata è posizionata al km 47 con il GPM di terza categoria del Col du Bac (3,1 km al 5,3%), seguito dal traguardo volante di Lavelanet al chilometro 76,7. A seguire due GPM di seconda categoria ovvero il Col du Montségur (4,2 km all’8,7%), e il Col de la ...

