Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: fuga quasi scontata, grossa chance per Van Aert e Alaphilippe (Di sabato 10 luglio 2021) La quattordicesima frazione del Tour de France 2021, la Carcassonne – Quillan, che è in programma oggi, propone un tracciato tortuoso troppo duro per le comuni ruote veloci e troppo poco impegnativo, invece, per gli uomini di classifica. Per questo motivo, verosimilmente, sarà una frazione ove la fuga del mattino la farà da protagonista. Sarà lecito aspettarsi, dunque, grandissima battaglia nelle prime fasi di gara poiché moltissimi corridori vorranno inserirsi nel tentativo vincente. Il principale favorito per il successo, stante la condizione in crescita esibita durante questa seconda settimana e le sue ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) La quattordicesima frazione delde, la Carcassonne – Quillan, che è in programma, propone un tracciato tortuoso troppo duro per le comuni ruote veloci e troppo poco impegnativo, invece, per gli uomini di classifica. Per questo motivo, verosimilmente, sarà una frazione ove ladel mattino la farà da protagonista. Sarà lecito aspettarsi, dunque, grandissima battaglia nelle prime fasi di gara poiché moltissimi corridori vorranno inserirsi nel tentativo vincente. Il principale favorito per il successo, stante la condizione in crescita esibita durante questa seconda settimana e le sue ...

